Firmaer stortrives i jyske kommuner

96 af landets 98 kommuner indgår i undersøgelsen Lokalt Erhvervsklima 2017, der blandt andet måler ud fra parametre som infrastruktur, skatter og kommunens image. Den er baseret på svar fra 7600 virksomheder.

Undersøgelsen afslører store regionale forskelle. Otte ud af de ti bedste kommuner ligger i Jylland, mens ni ud af de ti dårligst rangerende kommuner ligger på Sjælland. Seks af dem i Region Hovedstaden.

Det skyldes ifølge administrerende direktør i Dansk Industri Karsten Dybvad, at man i jyske kommuner allerede for ti til femten år siden indgik i samarbejder om bedre vilkår til virksomhederne.

- Især Jylland har gjort sig den erfaring, at det er helt afgørende at fastholde virksomheder, der kan udvikle sig og skabe vækst, job og dermed indkomst i kommunen. Den samme erkendelse er tilsyneladende ikke i samme grad udbredt i de sjællandske kommuner, siger han.

Det kan være et stort problem, hvis firmaerne ikke føler, at de har et godt klima, mener Karsten Dybvad.

- Hvis virksomheder lukker eller flytter, så falder beskæftigelsen tydeligt, og folk flytter måske fra kommunen. Det gør, at der måske ikke længere er grundlag for en dagligvarebutik, og skoler kan lukke, siger han.

Ved at kommunerne går i dialog med de lokale firmaer om at sikre gode vilkår for arbejdspladsen, sikrer de indtjening, der gavner hele kommunen, mener Karsten Dybvad.

- Det er tydeligt, at virksomhederne, de ansatte og den indkomst, der skabes, er grundlaget for at kunne have de højt serviceniveau, når det gælder skoler, sundhed eller ældrepleje, siger han.

Ifølge undersøgelsen har Danske virksomheder fået det bedre. Faktisk har Dansk Industri i de otte år, de har lavet undersøgelsen, aldrig før fået så positive tilbagemeldinger fra firmaer.