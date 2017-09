Fire ud af ti lokalpolitikere oplever chikane eller trusler

Fire ud af ti lokalpolitikere beretter, at de har været udsat for chikane, og det er ikke blot drengestreger, der er tale om.

Det viser en rundspørge blandt over 1000 lokalpolitikere i Danmark, som det politiske netmedie Altinget har foretaget.

Lokalpolitikere udsættes i stor stil for vold, hærværk og endda dødstrusler.

- Mit stuevindue er blevet smadret en gang. Mit soveværelsesvindue er blevet smadret to gange, siger Torben Engholm, byrådsmedlem for Socialdemokratiet i Horsens Kommune, til Altinget.

For ham er chikanen meget tæt på, og det er gået ud over hans eget hjem og bil.

- Man er stoppet med at lave hærværk på min bil, men til gengæld er det fortsat på mine vinduer, fortæller Torben Engholm.

Det billede kan mange lokalpolitikere genkende.

Hele 15 procent af lokalpolitikerne, der svarer ja i Altingets rundspørge til at have oplevet chikane, er blevet opsøgt i eget hjem. Ti procent har oplevet hærværk på deres private adresse.

For cirka hver tiende, der har oplevet chikane eller trusler, har der endda været direkte dødstrusler.

65 procent af chikanen og truslerne foregår per mail eller over telefon, men mange taler også om Facebook som et sted med en særligt hård tone.

- Jeg får mange beskeder i Messenger og mange kontakter den vej rundt. Så jeg har jævnligt folk, der skriver ting til mig, siger Lone Myrhøj (SF), byrådsmedlem i Vejle Kommune.

Mange af beskederne handler ifølge Lone Myrhøj om hendes person og køn.

Hos Kommunernes Landsforening (KL) er man overrasket over det høje tal.

- Jeg var ikke klar over, at tallet var så stort. Det er voldsomt, og jeg synes selvfølgelig, det er for højt, siger Solvejg Schultz-Jakobsen, sekretariatschef i KL.

Lokalpolitikerne er i Altingets rundspørge blevet spurgt:

- Har du modtaget trusler eller oplevet at blive chikaneret (per mail, telefon, opsøgt i eget hjem eller lignende)?

Her har 39 procent eller 453 ud af 1152 kommunalpolitikere svaret bekræftende.

Rundspørgen er i alt sendt til 2453 kommunalpolitikere.