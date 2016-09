Fire ud af ti danskere har følt sig mobbet i grundskolen

Ifølge en ny undersøgelse foretaget af YouGov for avisen svarer 42 procent af de adspurgte, at de har været udsat for mobning i folkeskolen eller grundskolen.

Knap hver anden dansker mener, at han eller hun har været udsat for mobning. Det skriver Metroxpress.

Blandt dem, der har følt sig mobbet, er der også 42 procent, der siger, at det har påvirket dem negativt som voksne.

Undersøgelsen kommer bag på chefpsykolog i Psykiatrifonden Michael R. Danielsen. Han siger, at mobning er noget af det værste, man kan blive udsat for.

- En akut, enkeltstående ulykke eller et traume kan være meget belastende for ethvert menneske. Men følelsen af at være sat udenfor kan over længere tid i virkeligheden belaste et menneske endnu mere, siger han til Metroxpress.

Han påpeger, at det kan få alvorlige konsekvenser, hvis man ikke trives i de sene børneår og tidlige ungdomsår. Ifølge psykologen er det nemlig i den periode, at man lærer meget om sig selv.

- Vi ved fra undersøgelser, at over halvdelen af de mennesker, der møder psykiske udfordringer senere i livet, har vist tydelige tegn på mistrivsel som børn.

Mobning ødelægger selvværdet, og det kan gøre en person sårbar resten af livet. Det fortæller børnepsykolog og tidligere formand for Børns Vilkår John Halse, der finder de nye tal nedslående

- Konsekvenserne kan komme til udtryk ved, at man bliver tilbagetrukket og usikker på sig selv og har svært ved at håndtere sociale konflikter, siger John Halse til Metroxpress.

Han pointerer, at undersøgelser har vist, at tidligere mobbeofre kan have sværere ved at indgå i forhold og have problemer med at fungere i et arbejde.