Fire savnes fortsat efter flodbølge i Grønland

Hun ønsker ikke at sige, om de savnede er voksne eller børn.

- Det udtaler vi os ikke om, siger hun.

- Vi fortsætter eftersøgningen med uformindsket styrke, tilføjer Liselotte Bøhm.

En politikutter og et fartøj fra Arktisk Kommando er sent søndag på vej til området ved bygden Nuugaatsiaq.

Samtlige indbyggere i bygden er i øvrigt blevet evakueret.

Flodbølgen ramte Nuugaatsiaq, som ligger i det nordvestlige Grønland, lørdag aften dansk tid. Flere bygninger blev skyllet i havet. Enkelte personer kom til skade.

I første omgang vurderede seniorforsker Trine Dahl Jensen fra De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland, Geus, at et jordskælv havde udløst flodbølgen.

Men søndag melder seismolog Peter Voss fra Geus om, at der også kan være tale om et jordskred fra et fjeld.