Fire risikerer varige mén efter øjenskader nytårsaften

Blandt de 25 skadede er 12 børn.

- Stort set ingen af dem, der har fået øjenskader, har brugt beskyttelsesbriller. 23 oplyser, at de ikke havde briller på, mens to muligvis havde det, siger Jørgen Villumsen.

Han hæfter sig ved, at 10 af dem, der har fået skadet deres øjne, ikke selv håndterede fyrværkeri, men blev ramt, da de stod og så på.

Ifølge Region Sjællands opgørelse i hele landet har der været 38 øjenskader. Men her er der også tale om øjenskader af mindre alvorlig karakter, hvor folk har kunnet sendes hjem uden behandling, mener Jørgen Villumsen.

Glostrup Hospital har i en årrække opgjort nytårets øjenskader. Ved den tilsvarende undersøgelse sidste år blev der registreret 10 øjenskader. Men tallene er behæftet med en del usikkerhed, understreger Jørgen Villumsen.

- Man skal passe på med at sammenligne, for det kan være forskelligt, hvad der tælles med år for år, siger han.

I år er der imidlertid mindst fire såkaldte synstruende skader, der med stor sandsynlighed vil give varigt mén med nedsat syn eller andre alvorlige problemer.

En af de alvorlige øjenskader skete, da en person fik et nedfaldent fragment fra noget fyrværkeri i øjet.

Af øjenafdelingernes samlede tal på 25 registrerede skader handler ni om personer, der er blevet ramt af raketter eller fyrværkeribatterier, der er eksploderet, inden fyrværkeriet er kommet i luften.

En er kommet til skade på grund af et eksperiment med hjemmelavet fyrværkeri. Det er en 10-årig dreng, som havde forsøgt sig med at lave et kanonslag af krudt fra heksehyl.