I løbet af to uger er fire mænd ved Retten i Glostrup blevet varetægtsfængslet for at frihedsberøve en 30-årig i flere timer en nat i januar. Arkivfoto.

Fire mænd spærrer bekendt inde i varevogn

Deres offer er en 30-årig bekendt, oplyser anklager Henrik Uhl Pedersen fra Københavns Vestegns Politi.

Den 30-årige blev ifølge sigtelsen holdt fanget mellem 21. januar klokken 23 og 22. januar klokken 02.30.

Mændene lokkede manden med udenfor, mens han passede sine børn i en lejlighed i Brøndby Strand.

Mens de tilbageholdt ham, blev den 30-årige slået og sparket i hovedet og på kroppen, og han blev også truet på forskellig vis.

De tre mænd tog blandt andet en kniv frem og truede ham med at "nakke ham i dag". Desuden talte de angiveligt om at drukne ham i en sø.

Mens alt dette foregik, frarøvede de ham et sæt B&O-høretelefoner til en værdi af 700 kroner.

Desuden afkrævede de ham 500.000 kroner, som skulle betales senere. Hvis han ikke rystede op med pengene, truede de med at komme efter hans far, ekskone og børn, fremgår det af sigtelsen.

Motivet til volden kan være et økonomisk mellemværende, hvor en af mændene mener, at den 30-årige skylder et afdødt fjernere familiemedlem nogle penge, oplyser anklageren.

De fire mænd, der er sigtet for frihedsberøvelsen, er blevet anholdt en efter en i løbet af et par uger. Den første blev anholdt for to uger siden, den sidste blev anholdt torsdag. De er nu alle varetægtsfængslet indtil 24. februar,