Fire fængslet: Ville tvinge 16-årig til at spise rotte

Teenagerne har angiveligt slået og sparket en jævnaldrende dreng fra et bosted, hvorefter de fire formodede gerningsmænd tissede på ham, brændte hans hånd og tvang ham til at spise en rotte.

Det skriver Viborg Stifts Folkeblad.

De fire mistænkte er tirsdag blevet fremstillet i grundlovsforhør, oplyser Ole Vanghøj, vagtchef ved Midt- og Vestjyllands Politi.

- De er alle fire blevet varetægtsfængslet i fire uger. Det er foregået for lukkede døre, siger han til Ritzau.

Grundlovsforhøret fandt sted ved Retten i Viborg.

Det var natten til mandag, at en 16-årig dreng angiveligt blev tævet og mishandlet i en lade tilhørende bostedet Aktiv Weekend.

De fire formodede gerningsmænd beskyldte tilsyneladende den 16-årige for at have stjålet en trøje. På den baggrund gik de alle fire til angreb på ham.

Alle fem unge bor på bostedet for anbragte unge mellem 13 og 18 år. Ifølge den 16-åriges forklaring skulle de fire have slået og sparket ham i ansigtet og på kroppen.

Dernæst har de tvunget ham til at stikke hånden ind i en brændende jakke, hvilket ifølge anklager Mette Hermansen har givet den 16-årige brandvabler på hånden.

Derefter skulle de fire gerningsmænd have tisset ud over den forslåede 16-årige, og til sidst har de ifølge Viborg Stifts Folkeblad forsøgt at få ham til at spise en død rotte.

De unge mænd truede den 16-årige med at slå ham ihjel, hvis han anmeldte overfaldet.

Ifølge Viborg Stifts Folkeblad blev han indlagt på Viborg Sygehus i løbet af natten. Han meldtes tirsdag morgen uden for livsfare.

De fire sigtede - to 15-årige, en 16-årig og en 17-årig - nægter sig alle skyldige.