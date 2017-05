Fire fængsles for uroligheder om Ungdomshuset 1. marts

Fire personer er blevet varetægtsfængslet for at have kastet sten mod betjente og begå hærværk mod butikker i forbindelse med urolighederne om Ungdomshuset 1. marts i København.

Det oplyser senioranklager Martin Top-Madsen.

- Fire er blevet varetægtsfængslet frem til 13. juni. Tre er blevet løsladt, mens den sidste fremstilles i grundlovsforhør torsdag, siger han.

- Vi kærer de tre løsladelser til landsretten, tilføjer anklageren.

At to af de tre personer slap for at ryge bag tremmer, skyldtes til dels deres alder.

- De er begge 15 år. Den ene var 15 år og otte dage gammel, da demonstrationen fandt sted. Retten mente, at de var for unge til at sidde varetægtsfængslet, siger Martin Top-Madsen.

Den tredje løsladte er over 18 år, men retten fandt ikke, at der var bestyrket mistanke mod ham.

I alt 25 personer blev onsdag anholdt i sagen, men kun otte vil blive fremstillet. Tidligere lød det, at ni ville komme i grundlovsforhør.

De fire fængslede er alle sigtet for vold mod tjenestemand, grov vold, hærværk eller grov forstyrrelse af den offentlige orden. De mistænkes blandt andet for at have kastet sten mod betjente og butikker.

En af de fire fængslede er 16 år, mens de tre andre alle er fyldt 18 år.

Det var på tiårsdagen for rydningen af Ungdomshuset på Jagtvej 69, at der udbrød uroligheder. Politiet skønnede, at omkring 1000 demonstranter var på gaderne.

Ved politiaktionen onsdag morgen beslaglagde betjente partisansøm, 100 gasmasker, peberspray og kasteskyts. Der blev slået til på ti adresser i København og "andre steder", oplyste politiinspektør Mikael Wern.