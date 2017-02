Finanstilsynet og Roskilde Bank krydsede klinger i 2006

Her nægtede banken pure at følge en anvisning fra Finanstilsynet i et træk, som Finanstilsynets daværende chef, Henrik Bjerre-Nielsen, aldrig havde oplevet før.

Det fortæller han fra vidneskranken i en større erstatningssag mod bankens tidligere ledelse.

Konflikten opstod, efter at banken blev pålagt at skaffe mere kapital, fordi dens udlån var store og risikable. Banken sendte en meddelelse ud om, at den rejser mere kapital.

- Vi mener, at meddelelsen kan læses, som om at man rejser mere kapital for at kunne vokse endnu mere. Vi mener ikke, at den afspejler det forhold, at banken rejste kapital for at dække sit behov, siger Henrik Bjerre-Nielsen.

Finanstilsynet og Fondsrådet krævede derfor, at Roskilde Bank sendte en ny meddelelse ud, hvor det fremgår.

- Så svarede banken, at den ville ikke sende en korrigerende meddelelse. Det var vi meget overaskede over.

- Jeg erindrer ikke, at jeg hverken før eller efter har oplevet en bank, der bare sagde: Det vil vi ikke, siger Henrik Bjerre-Nielsen.

Finanstilsynet indkaldte derefter Niels Valentin Hansen til møde. Her sagde tilsynet, at hvis banken ikke selv sendte en meddelelse ud, ville tilsynet gøre det.

- Det gjorde vist så meget indtryk på Valentin, at han sagde ja til at udsende en meddelelse, siger Henrik Bjerre-Nielsen.

Sagen om Roskilde Bank udløber af dens spektakulære krak i 2008.

Efter en aggressiv vækst op til finanskrisen faldt banken fra hinanden. Det efterlod aktionærer og ikke mindst statens skraldeselskab, Finansiel Stabilitet, med enorme tab.

Niels Valentin Hansen og bankens tidligere bestyrelse er sagsøgt for en rund milliard plus renter af netop Finansiel Stabilitet, der overtog banken efter krakket.

Valentin Hansen og den tidligere ledelse er anklaget for at have svigtet i långivningen ved at have sat gang i voldsom vækst, ikke have haft en god nok styring på udlånet og ikke at have fulgt Finanstilsynets advarsler.