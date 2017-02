Finanstilsynet holdt nøje øje med Roskilde Bank-direktør

- Jeg synes, han skulle vide, hvilket forhold banken havde til Finanstilsynet. Vi synes, at han skulle kende forholdene hurtigst muligt, siger Henrik Bjerre-Nielsen. Han vidner mandag i en større erstatningssag mod Roskilde Banks tidligere ledelse.

- Jeg ringer, fordi Roskilde Bank var en bank, som vi hele tiden satte spørgsmålstegn ved. Der var mange forhold, der gjorde, at det var vigtigt at tale med banken.

Roskilde Bank og Finanstilsynet havde været på kollisionskurs i over et år. Derfor indkaldte Henrik Bjerre-Nielsen den nye direktør til møde om blandt andet risikofyldte udlån, mangelfuld kreditstyring og "en kreditadministration, der var under al kritik".

Det var langt fra normalt, at Finanstilsynet tog kontakt til nye bankdirektører, og Henrik Bjerre-Nielsen "erindrer ikke, at have gjort noget tilsvarende før eller efter".

Han så frem til, at den nye direktør tiltrådte, da Roskilde Banks foregående topmand, Niels Valentin Hansen, ikke havde været samarbejdsvenlig.

Derfor havde tilsynet heller ikke indkaldt Niels Valentin Hansen til et lignende møde.

- Vi mente ikke, at der ville komme noget ud af et møde med Valentin Hansen. Han skulle have det grove skyts, før han rettede ind, havde han vist, siger Henrik Bjerre-Nielsen.

Sagen om Roskilde Bank udløber af dens spektakulære krak i 2008.

Efter en aggressiv vækst op til finanskrisen faldt banken fra hinanden og efterlod aktionærer og ikke mindst statens skraldeselskab, Finansiel Stabilitet, med enorme tab.

Niels Valentin, Roskilde Banks tidligere direktør gennem mange år, og bankens tidligere bestyrelse er sagsøgt for en rund milliard plus renter af netop Finansiel Stabilitet, der overtog banken efter krakket.

Niels Valentin Hansen og den tidligere ledelse er anklaget for at have svigtet i långivningen ved at have sat gang i voldsom vækst, ikke have haft en god nok styring på udlånet og ikke at have fulgt Finanstilsynets advarsler.