Finansministeriet medgiver: Direktøren får mere end HK'eren

Den enlige HK'er, som regeringen ellers har haft stort fokus på, får mindst, både i kroner og procent.

Såvel statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) som finansminister Kristian Jensen (V) har ellers gjort meget ud af at understrege, at det er den butiksansatte, der relativt set får mest ud af reformen.

Men det er kun tilfældet, hvis man sætter deres skattelettelse i forhold til rådighedsbeløbet efter husleje. Og dertil antager, at de to betaler stort set det samme i husleje.

Ser man derimod på den disponible indkomst, altså hvad man har efter skat, men før husleje, får direktøren en gevinst på 4,9 procent.

HK'eren i regneeksemplet får til sammenligning en skattelettelse, der svarer til 3,4 procent af den disponible indkomst.

Den disponible indkomst er den målestok, økonomerne anbefaler at bruge, hvis man vil se, hvad en skattelettelse relativt set er værd.

Med tallene bekræfter regeringen på decimaler, hvad økonomer fra blandt andet 3F og SF har påpeget.

Allerede onsdag lagde Finansministeriet frem, at baggrunden for regnestykkerne var, at HK'eren og direktøren i eksemplerne betalte samme husleje. Mens LO-arbejderen er sat til at have en lavere husleje.

Opgjort i kroner, som nok er det, de fleste interesserer sig for, står HK'eren i eksemplet til en skattelettelse på 5000 kroner. Mens direktøren står til 26.700 kroner. Det har hele tiden været lagt åbent og umisforståeligt frem.

Finansminister Kristian Jensen (V) har ikke tid til at kommentere tallene torsdag aften. Men onsdag forsvarede han regnestykkerne og udlægningen af dem over for Jyllands-Posten.

- Vi mener, at det er rimeligt at pege på, at en HK'er får en større gevinst, ud fra de forudsætninger der ligger bag beregningerne, sagde han blandt andet.