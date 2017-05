Finansministeriet afviser Nyrups opsang om Dong

Siden da er værdien af Dong steget markant, og Finansministeriet med den daværende finansminister, Bjarne Corydon (S), i spidsen er anklaget for at sælge alt for billigt.

En rapport fra Rigsrevisionen kritiserer Finansministeriet for ikke at have dokumenteret forløbet ordentligt. Blandt andet er Goldman Sachs' bud leveret mundtligt, og overvejelserne om salget er ikke dokumenteret.

I interviewet siger Poul Nyrup Rasmussen, at det ligner, at Finansministeriet har udøvet censur omkring fakta om sagen.

- Finansministeriet kan klart afvise, at vi over for Rigsrevisionen har "været fremme med den store censor-tuschpen" eller har mistet eller bortskaffet dokumenter.

- Som loven kræver, har Rigsrevisionen haft adgang til alle dokumenter i deres fulde omfang - også de dokumenter og passager, som Finansministeriet anser som fortrolige, skriver Finansministeriet i et svar til kritikken.

Ud over opfattet hemmeligholdelse af dokumenter anklager Poul Nyrup Rasmussen Finansministeriet for at have leveret et "totalt svigt" i forhold til at beskytte samfundets værdier.

Ifølge Poul Nyrup er alternativer til salget til Goldman Sachs ikke undersøgt ordentligt.

- Rigsrevisionens kritik af Finansministeriet går på, at der ifølge Rigsrevisionen burde være udarbejdet yderligere dokumenter i forbindelse med kapitaludvidelsen. Denne kritik tager Finansministeriet naturligvis til efterretning.

- Rigsrevisionen konkluderer dog samtidig, at buddet fra Goldman Sachs var det eneste, der kunne opfylde Dongs kapitalbehov, skriver Finansministeriet.

Poul Nyrup Rasmussens kritik kommer i et længere interview i Ræson, hvor Finansministeriet ikke er blevet hørt før udgivelsen.

- Finansministeriet er ikke blevet kontaktet i forbindelse med artiklen, og har dermed ikke haft mulighed for at svare på de meget grove anklager. Dette er i strid med god presseskik, skriver Finansministeriet.