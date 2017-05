Finansministeriet: S-udspil giver kun en lille vækst

Finansministeriet når frem til, at forslagene vil øge Danmarks velstand med to milliarder kroner, mens Socialdemokratiet selv mener, at tallet er 12,5 milliarder i 2025.

På initiativ fra Liberal Alliances finansordfører, Joachim B. Olsen, har Finansministeriet regnet på et vækstudspil fra Socialdemokratiet, kaldet "Vækst, der virker".

Den vækst skal komme ved, at virksomhederne får et særligt skattefradrag, hvis de investerer i forskning og udvikling. Finansministeriet har regnet, som om der er tale om en almindelig lettelse af selskabsskatten.

Finansordfører Benny Engelbrecht (S) kalder beregningerne "polemiske".

- Det havde været mere klogt at sige, at vi ikke har klare måder at måle det på, siger han.

Hvis virksomhederne får en tilskyndelse til at skyde penge i forskning og udvikling, vil det kaste mange arbejdspladser af sig, er ræsonnementet.

- De forslag, vi har fremsat, er med vilje formuleret så runde, at det er muligt at forhandle om, siger Benny Engelbrecht.

Joachim B. Olsen mener derimod, at beregningerne fra Finansministeriet dokumenterer, at Socialdemokratiets forslag ikke får økonomien til at vokse noget videre.

- Det er altså ikke imponerende. Det er efter min opfattelse ikke et vækstudspil, siger han:

- Når der er nogle ting, man ikke kan regne på, er det fordi, der ikke er empiri (erfaringer, red.), der tilsiger, at der skulle være nogen effekter.

Ud over skattefradraget for forskning og udviklingsudgifter foreslår Socialdemokratiet, at ledige skal kunne få ekstra i dagpenge, hvis de uddanner sig. Partiet vil også styrke voksenlærlingeordningen.

Liberal Alliance vil hellere lave reformer, der får flere ud på arbejdsmarkedet.

- Der er bestemt ikke noget galt med uddannelse. Det er bare ikke den udfordring, vi står med lige nu. Det er, at der er mangel på faglært arbejdskraft, siger Joachim B. Olsen.

- Derfor skal vi have reformer, der gør, at vi ikke subsidierer (støtter økonomisk, red.), at folk trækker sig tilbage fra arbejdsmarkedet.

Benny Engelbrecht opfordrer regeringen til at indkalde til forhandlinger om, hvordan der skabes mere økonomisk vækst i Danmark. Det har regeringen også tænkt sig, forsikrer Joachim B. Olsen.