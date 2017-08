Finansminister vil sikre mere kapital til iværksætteri

Alt for mange gode idéer ligger i folks skrivebordsskuffer, mener regeringen, der derfor vil gøre det nemmere at investere i nystartede virksomheder.

- Sagen er, at der er for få, der er klar til at investere i nystartede virksomheder, der er for mange idéer, der ikke bliver til noget, fordi kapitalen ikke er der, siger han.

Meldingen kommer forud for næste uge, som ventes at blive politisk højspændt. Trekløverregeringen præsenterer sit vækstudspil sammen med et bud på en skattereform og næste års finanslov.

- Vi arbejder på modeller, der gør det nemmere at rejse den nødvendige kapital for at omsætte en god idé til en konkret virksomhed og dermed arbejdspladser, siger Kristian Jensen.

Han peger på, at de offentlige myndigheder kan blive mere smidig og hurtigere til at reagerer.

Konferencen afholdes onsdag af fem centrale aktører i dansk erhvervsliv. Det er branche- og arbejdsgiverorganisationerne Horesta, Dansk Energi, Landbrug & Fødevarer, Danske Rederier og Lægemiddelindustriforeningen.