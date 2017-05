Finansminister står fast: Sundhedsvæsnet skal producere mere

Et af de store stridspunkter er kravet om, at sundhedsvæsnet hvert år skal levere to procent højere produktion. Altså to procent flere behandlinger, undersøgelser og operationer.

Regeringen og Danske Regioner er stadig meget uenige om sundhedsvæsnets økonomi for 2018. Det står klart efter et forhandlingsmøde i Finansministeriet onsdag.

Regionerne mener, at tiden er løbet fra produktivitetskravet. Det er et hovedkrav for dem at komme af med det. Men det er finansminister Kristian Jensen (V) ikke med på.

- Sagen er, at produktivitetskravet har været med til at gøre, at vi har fået ventelisterne ned, og at flere patienter bliver behandlet, siger han.

Danske Regioner anklager regeringen for ikke at lytte.

- De lader som om, de hører. Men de hører ikke efter, siger Danske Regioners formand, Bent Hansen (S).

Produktivitetskravet blev indført i 2002. Det går ud på, at regionerne får en økonomisk belønning, hvis den øger produktiviteten. Til gengæld kan den miste en del af sine midler, hvis den ikke når målet.

Regionerne mener, at der i dag er andre mekanismer, der sikrer, at lange ventelister ikke kan opstå. Patienterne har ret til udredning inden for 30 dage. Og derefter har de ret til behandling inden 30 dage.

Og regionerne påpeger også, at kravet i nogle tilfælde virker stik imod hensigten. Et eksempel, de fremhæver, er et hospital, der har samlet alle undersøgelser for hjertepatienter på en dag.

Det er bedre for patienten. Men hvis man regner det ud efter de nuværende regler, vil hjerteafdelingen faktisk blive straffet økonomisk for at udføre færre undersøgelser.

- Tiden er løbet fra den rigide måde, det er stillet op på, mener Bent Hansen.

- I 2002 var der en udfordring med ventelister. Nu er udfordringen en anden. Det er sammenhæng, kvalitet og behandling i eget hjem. Det kan produktivitetskravet ikke bruges til.

Den seneste tid har der været flere forslag i Folketinget om at afskaffe produktivitetskravet. Men de har ikke samlet flertal.

I stedet har Folketinget opfordret regeringen til at undersøge, hvad der virker og ikke virker, i den måde sygehusene styres på i dag. På den baggrund skal regeringen komme med forslag til bedre styring.

- Det er selvfølgelig den position, vi har, fastslår Kristian Jensen.