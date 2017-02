Finansminister skal forsvare politikernes førtidspension

Regeringspartierne, Socialdemokratiet og De Radikale foreslog i januar, at politikere kan gå på pension tidligere, end de nuværende regler tillader.

Dog kun hvis vedkommende har optjent den højeste politikerpension og mod en livsvarig reduktion i pensionen. Dermed kan de stadig få op til 45.000 kroner om måneden resten af livet.

Ifølge Enhedslisten er den nedsatte ydelse dermed så lille, at skatteyderne vil hænge på en stor ekstraregning, hvis ordningen benyttes.

Partierne bag havde ellers solgt aftalen på, at politikernes pensionsalder endelig skulle normaliseres, siger demokratiordfører Maria Reumert Gjerding (EL).

- Men i stedet for at hæve pensionsalderen, viser det sig nu, at de har listet en ny ordning ind, som reelt betyder, at ministre og folketingspolitikere kan gå endnu tidligere på pension. Det er helt grotesk.

Politikernes pensioner og lønninger (også kaldet vederlag) har længe været til debat.

Den nye ordning vil gøre, at en politiker kan blive "førtidspensioneret", mens vedkommende bestrider et ikkepolitisk hverv.

Dermed åbnes der op for, at politikere kan hæve pension, mens de eksempelvis har et job i det private ifølge Enhedslisten.

Og samtidig ønsker regeringspartierne at hæve pensionsalderen for almindelige lønmodtagere. Det skurer i ørerne på Enhedslisten.

- Det hænger ikke slet ikke sammen. Selvfølgelig skal vi som politikere ikke have en lavere pensionsalder end resten af befolkningen, siger Maria Reumert Gjerding.