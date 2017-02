Finansminister affejer partifælles kritik af Venstre

Hernings Venstre-borgmester, Lars Krarup, har ikke ret, når han kritiserer Venstre for uddannelsesloft, boligbeskatning, et rødt trafikforlig uden om regeringen og det politiske slagsmål om definitionen af at være dansker.

- Nej. Det synes jeg slet ikke, at han har, siger Kristian Jensen.

Han er helt uenig med Lars Krarup i, at boligbeskatningen gavner de rigeste husejere i Nordsjælland som en "omvendt Robin Hood".

- Det er glimrende at skabe tryghed for boligejerne. Både Lars og jeg er selv boligejere. Vi ved, at den største investering, danskerne normalt gør, er at investere i deres egen bolig, siger Kristian Jensen.

- Derfor er det vigtigt, at der er tryghed om det. Regeringen er kommet med et udspil. Jeg tror, at langt de fleste boligejere er enige med os i, at det er et godt forslag.

Venstre taber ifølge Lars Krarup stemmer på det røde trafikforlig. Aftalen laver trinbræt på stationerne i Favrskov og Skanderborg og styrker bybusser i Aalborg, påpeger han.

Det "stritter helt på ham", at forældre må forklare deres børn, at de kun må tage én uddannelse med uddannelsesloftet.

Yderligere er Lars Krarup imod definitionen af at være dansker efter debatten om, at etnisk danskere lever i mindretal i ghettoområder som Vollsmose og Brøndby Strand.

- Det er ikke Venstre værdigt. Det synes jeg ikke, siger Lars Krarup til fyens.dk.

Finansministeren finder debatten udlagt helt forfejlet.

- Danskere kommer i mange størrelser og baggrunde. Det er ikke et spørgsmål om, hvad ens forældre er. Jeg er meget enig med N.F.S. Grundtvig. Han sagde:

- Til et folk de alle høre, som sig regne selv dertil, har for modersmålet øre, har for fædrelandet ild, siger Kristian Jensen.

Han kalder det en styrke, at Venstre fører en fri og åben debat.