Finansminister: Vi er i dialog med DF om skat og finanslov

- Selvfølgelig vil regeringen forsøge at lande en aftale om finansloven med Dansk Folkeparti. Det er naturligt, at vi snakker med dem, fordi de er regeringens støtteparti og har været med til at finde nogle af pengene til skattelettelser via jobreformen, siger Kristian Jensen.

Dansk Folkepartis formand, Kristian Thulesen Dahl, har dog sagt nej til regeringens udspil til skattereform, der vil give HK'eren 5000 kroner mere, mens direktøren får 26.700 kroner.

Er der råd til skattelettelser, skal de gå til de lavest lønnede, lyder det fra Thulesen Dahl.

Kristian Jensen vælger dog at fokusere på de positive tilkendegivelser, der også er kommet fra Dansk Folkeparti.

- Jeg har hørt, at Dansk Folkeparti erklærer sig klar til at gå i dialog om regeringens erhvervsudspil. Jeg har hørt dem være klar til at sætte skatten ned for de lavest lønnede danskere.

- Selvfølgelig er der noget, de gerne vil have lavet om. Men knasterne er ikke større, end man har set tidligere, siger Kristian Jensen.

Spørgsmål: Kan du være med til en skattelettelse, som udelukkende går til dem, der tjener mindst?

- Jeg har ikke noget imod, at man betaler mindre i skat, uanset om man er HK'er eller direktør. Men det er naturligvis sådan, at når man er en mindretalsregering, skal man lytte til dem, man skal indgå aftaler med.

Kristian Jensen åbner dermed for, at regeringen vil se på en ændring af fordelingen i skatteudspillet.

- Vi er i dialog med Dansk Folkeparti om, hvordan man fordeler de enkelte klumper til skattelettelser og velfærd.

- Men det ikke det samme som, at det er ligegyldigt, hvordan skattelettelserne gives. Når man lytter til virksomhederne, så har de brug for arbejdskraft, og det tager vores skatteudspil højde for, siger Kristian Jensen.

Det er især regeringens ønske om at fjerne et loft over beskæftigelsesfradraget, som kommer de højestlønnede til gode. Og som giver den største effekt på arbejdsudbuddet ifølge regeringens beregninger.

Det er dog samtidig den del af udspillet, som Dansk Folkeparti er mest skeptisk over for.