Finansminister: Statslån rammer ikke lejere økonomisk

- Den almene lejer berøres ikke af omlægningen, deres husleje vil være uændret, siger finansminister Kristian Jensen (V) på et åbent samråd torsdag.

Ifølge finansministeren er dansk økonomi er nu så sund, at staten kan øge sin bruttogæld ved at udstede obligationer til at finansiere udlån til almene boliger.

Låneomlægningen bekymrer Socialdemokratiets finansordfører, Benny Engelbrecht, der har indkaldt samrådet.

SR-regeringen blev i 2014 advaret imod at lave den selv samme omlægning, da en nedsat arbejdsgruppe vurderede, at det ikke var hensigtsmæssigt at ændre finansieringsmodellen.

Kursen på realkreditlånene ville risikere at falde, mens renten ville risikere at stige for de tilbageværende realkreditkunder.

Men det bliver ikke tilfældet, mener finansministeren, som i stedet fokuserer på de mulige besparelser på to milliarder kroner.

Hvis staten yder lån til den almene sektor, vil den kunne tilbyde en lavere rente, fordi staten kan låne penge til en lavere rente, end realkreditinstitutterne kan, har vurderingen tidligere lydt fra regeringen.

Det oprindelige forslag lød på, at staten skulle overtage alle lån. Men efter den kraftige interne kritik i Venstre er der blevet indgået et kompromis om, at staten overtager 90 procent af lånene.