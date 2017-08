Finansminister: Derfor vil vi sænke skatten

- Det opsving, vi er i gang med nu, skal have flyvehøjde og flyvelængde, og flere skal have gavn af det.

- Derfor har vi et skatteudspil, hvor vi sætter skatten ned på arbejde ved at øge beskæftigelsesfradraget og sikre, at der kommer nyt jobfradrag til de mennesker, der er i arbejde, siger ministeren i en video på regeringen.dk.

Det skal betale sig at arbejde. Og derfor skal mennesker, som arbejder, kunne mærke en forskel i forhold til ikke at være på arbejde, lyder det fra ministeren.

- Derfor skal skatten på arbejde ned, siger han.

Regeringen ønsker at skabe mere arbejdskraft, og her fremlægger Kristian Jensen fem veje, som skal styrke beskæftigelsen i Danmark.

De fem veje lyder: Tidligere ind på arbejdsmarkedet, færre på offentlig forsørgelse, få flere til at blive længere på arbejdsmarkedet, øge arbejdstiden og rekruttere internationale medarbejdere.

- Der er ingen tvivl om, at skat har indflydelse på alle fem elementer, siger finansministeren.

- Men det her udspil har mest af alt en indflydelse på, at vi skal have færre på offentlig forsørgelse. Og vi skal have flere til at vælge at blive lidt længere på arbejdsmarkedet og sikre det opsving, vi har, siger han.