Finanskrisen for ti år siden koster fortsat Danmark dyrt

Danmark betaler stadig en høj regning for finanskrisen, ti år efter at den skyllede ind over landet. Det fastslår to eksperter over for Jyllands-Postens erhvervsmedie, Finans.

Som en konsekvens af finanskrisen oplevede Danmark et velfærdstab på op imod 200 milliarder kroner i form af et faldende bruttonationalprodukt, bnp.