Filmforsker: Bier får sine skuespillere til at funkle

- Hun kan fortælle universelle, menneskeligt vedkommende historier på en meget klar måde, som går lige igennem både hos et dansk og internationalt publikum, siger han.

- Og så formår hun at få nogle fantastiske internationale skuespillere til at leve op til deres bedste, sådan som vi har set med "Natportieren", siger Ib Bondebjerg.

Derfor mener han, at selv om Golden Globe-uddelingen ikke endte med en pris for bedste serie eller bedste instruktion, kan Susanne Bier godt være stolt over aftenens resultat.

- Der er ingen, der er i tvivl om, at instruktøren er en meget væsentlig person, når det drejer sig om karakterinstruktion og valg af skuespillere, siger Ib Bondebjerg.

- Så glansen falder også på hende, selv om det ikke er en pris direkte til hende.

Den danske instruktør vandt i september en Emmy for sin instruktion af "Natportieren". De fornemme priser kan ifølge Ib Bondebjerg betyde en ny drejning i hendes karriere.

- Det her vil åbne muligheder på tv-fronten, og tv er i de her år et meget stærkt medie for danske instruktører, siger han.

- Også internationalt set er det et meget vigtigt område.

"Natportieren" er et engelsk spiondrama, der bygger på den britiske forfatter John Le Carrés roman fra 1993.

Tom Hiddleston, der spiller en tidligere soldat, vandt en Golden Globe for bedste mandlige hovedrolle i en miniserie.

Britiske Hugh Laurie blev kåret til bedste mandlige birolle, mens Olivia Colman løb med prisen for bedste kvindelige birolle.