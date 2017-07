Filmeksperter: Toronto er stor mulighed for dansk instruktør

- Toronto-festivalen er ved at etablere sig som den største og mest vigtige filmfestival i verden.

- Cannes er stadig Cannes, og har den helt tunge profil. Men Torontos es i ærmet er, at den åbner op for det store amerikanske marked.

- Det er der alle de amerikanere og amerikanske filmfolk, der ikke passer ind i det store blockbuster-helvede, der dominerer i USA, dukker op, siger han.

For Janus Metz, der tidligere har instrueret dokumentarfilm som "Armadillo" og "Fra Thailand til Thy", er det er god hestesko at åbne festivalen.

- At åbne en festival er en særlig ære. Og det er et godt spark i den rigtige retning for at komme godt i gang på det store amerikanske marked. Det giver en enorm synlighed.

- For Janus Metz er det et ordentligt klap på skulderen. Det er hans første spillefilm, så det må give en kolossal selvtillid at blive valgt til at åbne Toronto, siger redaktør på filmmagasinet Ekko, Claus Christensen.

Det er heller ikke uvæsentligt for Janus Metz' karriere og muligheder for at slå igennem internationalt.

- Hvis denne her film går hen og bliver set, skaber omtale og endda får kritikere i ryggen, så er Janus Metz et stort skridt videre i sin karriere, siger Casper Christensen fra Filmnørdens Hjørne

Claus Christensen fra Ekko er helt enig:

- Filmen er finansieret i Europa, så hans karriere står og falder ikke med den. Men det giver ham muligheden for, hvis det går godt, at fortsætte karrieren i USA.

- Men alene det, at han får lov til at åbne festivalen, er en blåstempling af hans talent, siger Ekkos redaktør.