Filmekspert: Bier laver mainstream efter amerikansk opskrift

- Hun leverer Spielbergske ting i den forstand, at hun fuldstændig mestrer det her, siger han med reference til instruktøren bag "Indiana Jones", "Jurassic Park" og "Dødens Gab".

Succesinstruktøren Susanne Bier er for alvor ved at få gennemslagskraft internationalt, og det skyldes ifølge filmforskeren ved Københavns Universitet Peter Schepelern, at hun er jævnbyrdig med de store fortællere i Hollywood.

- Susanne Bier laver effektiv, moderne mainstream fortællekunst efter den amerikanske opskrift. Og det gør hun super godt, siger Peter Schepelern.

Natten til mandag vandt instruktøren en Emmy-statuette for bedste instruktør for miniserien "Natportieren". Susanne Bier er dermed den første danske instruktør, som er indehaver af både en Emmy og en Oscar. Sidstnævnte modtog hun for "Hævnen".

Ifølge filmforskeren er hun en europæisk instruktør, som behersker kunsten at lave film på en meget amerikansk måde.

- Hun behersker det system og tilgangen til at fortælle en historie. Det er rørende, spændende og meget tilgængelige film, som enhver kan forstå. Det er the american way, og den mestrer hun fuldstændig, siger Peter Schepelern.