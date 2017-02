Film om drengehjem tager hovedpris ved Robert-show

Foruden prisen for årets danske spillefilm vandt Sofie Gråbøl og Lars Mikkelsen for henholdsvis bedste kvindelige og mandlige birolle.

Filmen foregår på et drengehjem i 1960'erne og er inspireret af virkelige hændelser på børnehjemmet Godhavn.

- Det var en stor oplevelse at spille med i den film. Man er altid stolt af det, man laver, men der er nogle film, man er ekstra stolt af, og denne her er en af dem, sagde Sofie Gråbøl.

Sofie Gråbøl spillede en kærlig lærerinde, mens Lars Mikkelsen spillede den brutale forstander.

Godt gik det også for Trine Dyrholm, der vandt for årets kvindelige hovedrolle for sin rolle i Thomas Vinterbergs "Kollektivet".

For mændenes bedste hovedrolle vandt Søren Malling for filmen "Forældre".

I samme kategori var blandt andre Ulrich Thomsen også nomineret. Han spillede overfor Trine Dyrholm i Kollektivet.

På instruktørsiden vandt Christian Tafdrup, der også er en kendt skuespiller, for årets instruktør for filmen "Forældre".

- Det er mit hjerteblod. Jeg har brugt hele mit liv på at nå her til. Jeg startede med at skrive på en film for fem-seks år siden, men jeg blev ved med at sidde fast i den.

- Så havde jeg en nat en drøm om mine egne forældre, der blev unge igen og flyttede tilbage i deres gamle lejlighed.

- Og så besluttede jeg, at det var filmen, jeg gerne ville lave, selv om den var stik imod alt det, folk havde fortalt mig, at jeg skulle gå efter, sagde Christian Tafdrup.

Robert-priserne uddeles af medlemmerne af Dansk Film Akademi og er således branchens egen hyldest til de bedste præstationer inden for film og tv i 2016.

Prisen blev uddelt første gang i 1984 og er opkaldt efter statuettens skaber, skulptøren Robert Jacobsen.