Fiktiv sexdate med mindreårig sender mand bag tremmer

En 31-årig mand er mandag blevet idømt et år og syv måneders fængsel i en sag, hvor han var tiltalt for voldtægt og forsøg på samleje med en mindreårig.

Med en falsk profil af en 13-årig pige på internettet arrangerede TV3-programmet "Børnelokkerne" - med Henrik Qvortrup som vært - et møde med manden ved Amager Strandpark.

På trods af, at der var tale om en fiktiv mindreårig, mente retten alligevel, at manden skulle dømmes for forsøg på samleje med en mindreårig.

- Jeg er jo glad for, at retten har været enig med os i, at der var bevis for, at han ville have samleje med en mindreårig, siger Jesper Holm.

Manden ankede på stedet.