Festivaler vil udfordre gæster med andet end øl og musik

Det fortæller Jon Sundbo, der er professor i erhvervs- og oplevelsesøkonomi ved Roskilde Universitetscenter (RUC).

- Folk, der tager på festivaler, vil gerne stimuleres og opleve en bred vifte af forskellige typer aktiviteter. Festivaler startede jo med det sociale aspekt, og så kom musikken sådan set først til bagefter.

- Nu er alle mulige andre aktiviteter og arrangementer kommet til. Det sker for at udfordre gæsterne, siger han.

I 2016 satte Roskilde Festival fokus på lighed og menneskerettigheder, da whistlebloweren Edward Snowden talte på festivalen via en satellitforbindelse fra sit eksil i Moskva.

Og i 2014 var to medlemmer af den russiske aktivistgruppe Pussy Riot på besøg.

Her advokerede de to russiske kvinder for, at den danske regering ikke skal tøve med at gå i kødet på den russiske præsident, Vladimir Putin, når han ser stort på menneskerettighederne i Rusland og andre lande.

Tirsdag holdt Opal Tometi så oplæg på dette års Roskilde Festival. Hun er medstifter af den amerikanske bevægelse mod racediskrimination Black Lives Matter.

Hendes budskab var at opfordre europæerne til handling mod racisme i Europa.

Men ifølge Jon Sundbo er det ikke kun Roskilde Festival, hvor der tegner sig et mønster.

Blandt andet er Heartland Festivals koncept, at musikken skal kombineres med forskellige oplæg, debatter og madarrangementer.

- Jeg tror kun, at der bliver mere af den slags i fremtiden. Det sker både for at tiltrække et nyt segment af gæster, men festivalerne gør det nok også, fordi det eksisterende publikum efterspørger det, siger Jon Sundbo.

Festivalgæst Josefine Stürup på 27 år fortæller, at hun primært er på Roskilde Festival for musikken og festerne, selv om hun bifalder, at festivaler også byder på andet.

- Det er helt klart en bonus, men jeg tror ikke, at Roskilde Festival vil miste gæster, hvis det ikke blev tilbudt. Det minder jo lidt om Heartland Festival, men den festival har en helt anden profil, siger hun.