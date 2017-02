Fem skarpe til Marie Krarup om bederum

Ifølge DF er bederum nemlig med til at "islamisere Danmark" og gøre det muligt at udøve social kontrol i muslimske grupper.

Her svarer gymnasieordfører Marie Krarup på spørgsmål om det beslutningsforslag, der behandles tirsdag i Folketinget.

Spørgsmål: Hvad ved I om omfanget af problemet?

- Man kan ikke vide det præcis, men jeg har haft kontakt med nogle, som synes, det er et problem.

- Og så er der det principielle. Danmark er et kristent land, så derfor skal uddannelsesinstitutionerne ikke sørge for islamisering. Hvis der bare er én person, der har et problem, skal det fjernes.

Spørgsmål: Hvad mener I om, at Socialdemokratiet afventer mere viden om bederummene, før de kan forbyde det?

- Jeg synes, det er tøset. Der er nogle konkrete problemer, men der er også et principielt spørgsmål.

Spørgsmål: Du siger selv, at det er svært at kende til problemets omfang. Er det så ikke meget relevant at finde ud af, hvad situationen er ude i landet først?

- Nej. For jeg har haft kontakt med nogle, der siger, det er et problem. Er der bare én i Danmark, der har et problem, er det tilstrækkeligt, når det nu samtidig er et stort principielt spørgsmål.

Spørgsmål: Hvem har du været i kontakt med, som siger, det er et problem?

- Det kan jeg ikke sige. Vedkommende ønsker at være anonym, fordi det har været et problem for vedkommende. Det er det, der er sagens kerne.

- Jeg har været i kontakt med nogle, for hvem det er et meget stærkt problem, og som bliver holdt øje med. Det, synes de, er svært.

- Og så har jeg været i kontakt med nogle, som ikke selv er i den muslimske gruppe, men som synes, at det er problematisk, at det udøves. De kan se, at der er de her dynamikker.

Spørgsmål: Det ser ikke ud til, at der er opbakning til forslaget. Hvad forventer du nu, der skal ske på det her punkt?

- Nu har vi gjort opmærksom på, at det er et problem, der skal tages op. Vi følger selvfølgelig op med flere beslutningsforslag.

- På et eller andet tidspunkt vil alle forstå, at det er noget, der er vigtigt. Socialdemokraterne er lidt tøsebange lige nu, men på et tidspunkt er de nødt til at tage sig sammen og tage det alvorligt.