Fem skarpe til Kvinfos direktør om kritik

Venstreorienteret og propagandistisk. Borgerlige politikere anklager Kvinfo for at være politisk. Det er sket i kølvandet på, at kulturminister Mette Bock (LA) meldte ud, at hun vil flytte Kvinfos bibliotek ind under Det Kongelige Bibliotek.

Torsdag er der samråd på Christiansborg om flytningen af biblioteket.

Centrets eget fokus er på at være vidensbaseret, fortæller direktør Henriette Laursen til Ritzau.

* Spørgsmål: Liberal Alliance og udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V) har kaldt jer venstreorienterede. Er I det?

- Jeg står helt ved, at Kvinfo er en værdipolitisk institution, som blandt andet er sat i verden for at fremme ligestilling. Men vi er ikke et partipolitisk sted, så vi er hverken eller.

* Spørgsmål: Et af argumenterne for, at I ikke skal have statsstøtte, er, at I har udviklet jer til at være en politisk organisation med stærke holdninger. Hvad siger du til det?

- Vi er egentlig en organisation, som arbejder vidensbaseret. Det vil sige, at vi prøver at indsamle og videreformidle viden om køn.

* Spørgsmål: Liberal Alliances Laura Lindahl siger, at jeres ligestillingsbegreb handler om kvinden som det svage køn. Er du enig i det?

- Nej, vi anerkender vel her, at der er nogle strukturelle barrierer for ligestilling. Det er altså ikke nok bare at give muligheder for ligestilling.

- Jeg tror faktisk, det er det, hun lidt peger på, at der i Danmark er lovgivningsmæssig ligestilling. Og der tror jeg, at der er lidt længere vej igen. Der er andre områder, hvor vi anerkender, at der skal skubbes lidt bagpå.

- Det gælder for eksempel inden for uddannelse, hvor man jo også har forskellige tiltag for at sikre, at alle grupper reelt har adgang til at få en uddannelse.

* Spørgsmål: Det bliver sagt, at jeres ligestillingsbegreb ikke svarer til mange borgerliges forståelse. Gør I nok for at rumme forskellige politiske forståelser af ligestilling?

- Jeg og vi som institution har en vilje til også at lytte til den kritik, der er kommet frem blandt andet i forbindelse med samrådet.

- Så jeg tror, det er vigtigt, at vi ikke lukker os om os selv, men prøver at være åbne over for, om vi som institution er relevante nok for vores brugere, herunder politikerne.

* Spørgsmål: Hvad er det for en kritik, som I særligt vil lytte til?

- Jeg tænker på borgerlige politikere, der ikke synes, vi har været relevante. Så kunne jeg godt tænke mig at indgå i dialog med dem om, hvordan de tænker, vi kan blive det.

- Vi vil jo rigtig gerne bidrage med vores viden i politikudvikling, uanset hvor i Folketinget den politiker, vi taler med, sidder.