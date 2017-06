Fem mænd tiltalt efter ungdomshus-uro i København

Det skal koste en 26-årig mand 17.495 kroner at have skrevet "69" på muren ind til Assistens Kirkegaard på Nørrebro i København, mener Københavns Kommune.

Her blev tiårsdagen for rydningen af Ungdomshuset på Jagtvej 69 markeret. Der blev ved den lejlighed kastet brosten mod ordensmagten, og butiksruder blev knust.

Alle fem er blandt andet tiltalt for at sende kasteskyts i retning ad politiet. Fire af dem har ifølge anklagemyndigheden kastet med brosten, mens den sidste ifølge anklageskriftet har kastet en øldåse. En fyldt en, vel at mærke.

Herudover har de fem på forskellig vis bidraget til de omfattende uroligheder. Blandt andet ved at hjælpe med at bygge barrikader.

Ud over de voldelige angreb er flere af de tiltalte også anklaget for hærværk. Spraymaleriet på kirkegårdsmuren er beløbsmæssigt i den milde ende, hvis man skal gå ud fra erstatningskravene.

Værre ser det nemlig ud for en 26-årig mand, som er tiltalt for at have knust en rude hos Danske Bank på hjørnet af Nørrebrogade og Fælledvej. Banken kræver en erstatning på knap 105.000 kroner.

Og som om den glarmesterregning ikke var stor nok, så kræver Arbejdernes Landsbank knap 84.000 kroner af manden. Han er nemlig anklaget for at have givet en anden person en brosten, som blev brugt mod en rude i bankens filial på Nørrebrogade.

En tredje tiltalt bliver også mødt med et erstatningskrav i forlængelse af hærværket mod Danske Banks filial på Nørrebrogade/Fælledvej. Det krav lyder på knap 88.000 kroner.

De fem mænd har siddet varetægtsfængslet siden midten af maj. To andre sidder også fængslet i sagen. Dem er der endnu ikke rejst tiltale mod.

Derudover er et antal personer sigtet for forskellige lovovertrædelser. Og så er der en række gerningsmænd, som politiet ikke har kunnet identificere, oplyser Louise Pedersen fra anklagemyndigheden ved Københavns Politi.

Det er endnu ikke bestemt, hvornår sagerne mod de tiltalte kommer for retten i Københavns Byret.