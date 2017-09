Fem mænd er sigtet for drabsforsøg efter skud mod lejlighed

Fem yngre mænd er anholdt og sigtet for drabsforsøg efter et skyderi mod en lejlighed på Vilsundvej i det østlige Aalborg tirsdag aften.

- Vi får en anmeldelse om, at der er afgivet tre-fire skud mod lejligheden, der ligger på første sal. Skuddene rammer vinduet, men ryger ikke igennem.

- Da der befinder sig en person inde i lejligheden, betragter vi det som et drabsforsøg, siger vagtchefen.

De fem anholdte mænd er alle født i midten af 1990'erne og fra lokalområdet. De vil sandsynligvis blive fremstillet i grundlovsforhør onsdag.

- Det er for tidligt at sige noget om et motiv, og hvorvidt de anholdte og personen i lejligheden kender hinanden, siger Poul Fastergaard, som tilføjer, at det ligeledes er for tidligt at sige, om episoden er banderelateret.

- Der er også stadig nogle relationer, vi skal have på plads, og derfor kan jeg heller ikke sige mere om identiteten på personen i lejligheden, ud over at der er tale om lejlighedens beboer, siger vagtchefen.

Efter at skuddene er blevet affyret mod lejligheden, kører gerningsmændene fra stedet i en bil.

- Da patruljen når frem, ser betjentene en mistænkelig bil, som de sætter efter. Kort efter kører den eftersatte bil ind i et skilt på Pontoppidan Stræde, og betjentene kan anholde de fem mænd, der befinder sig deri, siger vagtchefen.

Politiet modtog i første omgang anmeldelsen fra et vidne i området, der havde hørt skuddene. Senere ringede lejlighedens beboer også selv til politiet og anmeldte episoden.