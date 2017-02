Fem kommuner laver forsøg med salg af ekstra hjemmehjælp

En forsøgsordning skal gøre det muligt for ældre at købe ekstra hjemmehjælp som rengøring og vinduespudsning.

En forsøgsordning skal ifølge Politiken give København, Odense, Aarhus, Esbjerg og Randers kommuner mulighed for at sælge ekstraydelser ud over den hjemmehjælp, som man er visiteret til.

Fremover bliver det muligt for de ældre borgere i fem af landets største kommuner at få ekstra hjemmehjælp mod betaling.

Dermed kan kommunerne tage konkurrencen op med private virksomheder. Og det er bemærkelsesværdigt under en borgerlig regering.

Det mener Roger Buch, der er kommunalforsker ved Danmarks Journalisthøjskole. Han forudser svære overvejelser for de involverede kommuner, der er presset på økonomien.

- Hvis kommunerne med den ene hånd skærer ned på de gratis ydelser og med den anden hånd begynder at sælge tilkøbsydelser, skaber det et dilemma i forhold til, om man kommer til at udhule kernevelfærden, siger han til avisen.

Frank Jensen (S), der er overborgmester i København, forsikrer dog, at der ikke er tale om en genvej til mere brugerbetaling.

- Det handler om at skabe mest mulig fleksibilitet for de ældre og ikke om at føre brugerbetaling ind ad bagdøren.

- Det er ikke et forsøg på at hente flere penge, men om at imødekomme de ældres behov for ydelser, der ligger langt ud over det, man har retskrav på, siger han til Politiken.

Forsøget er tidligere gennemført i seks mindre kommuner, hvor interessen dog var begrænset.