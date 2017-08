Fem genundersøgte kvinder har fået brystkræft

Derfor fik 3600 kvinder tilbudt et ekstra sikkerhedstjek, og nu har det vist sig, at fem af kvinderne har fået konstateret brystkræft i den forbindelse.

For nogle måneder siden fik man i Region Midtjylland mistanke om, at en overlæge havde sjusket i forbindelse med undersøgelser for brystkræft.

- Vi er dybt berørte over, at vi på nuværende tidspunkt har fundet fem tilfælde af brystkræft.

- Desværre kan vi ikke udelukke, at vi finder flere, da vi ikke er færdige med at undersøge alle kvinder, der ønsker det, forklarer lægefaglig direktør, Michael Braüner Schmidt fra Regionshospitalet i Viborg.

Hospitalet understreger dog, at det er for tidligt at konkludere, om de fem kvinders brystkræft kunne være opdaget ved første undersøgelse, da kræften kan være opstået senere.

Men man vil få eksperter til at gennemgå disse forløb for at få en vurdering af, om der er sket fejl, som kan udløse erstatning.

Af de 3600 kvinder, der fik tilbudt en ekstra undersøgelse, har 2100 indtil videre sagt ja tak, og af dem er 1600 allerede blevet undersøgt.

Regionshospitalet har sideløbende bedt eksperter på Rigshospitalet vurdere, om den pågældende læge har fulgt retningslinjerne for klinisk mammografi.

I fire ud af otte konkrete forløb er dette ikke sket, og det bekræfter ifølge Michael Braüner Schmidt hospitalet i, at det var rigtigt at tilbyde de kvinder, der har været undersøgt af lægen, en ny kontrol.

Den omtalte læge havde allerede opsagt sin stilling, da mistanken blev rejst.

Han blev straks fritaget for sine opgaver og var sygemeldt frem til sin fratrædelse med udgangen af juli.