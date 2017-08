Fem S-forslag skal stoppe bandernes skyderier

Til gengæld har partierne hver deres bud på, hvilke midler der skal tages i anvendelse for at sikre ro i gaderne.

På Christiansborg er partierne over en bred kam enige om, at de seneste skyderier i København, hvor bandekonflikter er gået ud over uskyldige ofre, er uacceptable.

Socialdemokratiets formand, Mette Frederiksen, lufter lørdag over for DR sine fem bud på, hvordan banderne kan stækkes.

- Vi bliver nødt til en gang for alle at sige, at der ikke er nogen bander eller kriminelle, som skal bestemme noget som helst i Danmark, siger hun til DR Nyheder.

De fem forslag går blandt andet ud på at øge den sociale indsats i bandemedlemmers familier. Det skal også gøres strafbart for banderne at rekruttere unge under 18.

Desuden skal vidner i retssager om bandekriminalitet i højere grad kunne få beskyttelse, ligesom en taskforce skal gennemgå bandemedlemmers økonomiske forhold tæt.

Endelig skal der også mere politi på gaden, nogle steder via mobile politistationer.

Mette Frederiksen mener, at statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) må sætte sig i spidsen for arbejdet med at skabe tryghed for almindelige borgere.

- Min opfordring til ham er meget klar: indkald partilederne, Rigspolitiet, Københavns Politi, og borgmestrene for de byer, der er berørt.

- Så kan vi samlet se, hvad der er behov for, og hvordan bruger vi politiet bedst muligt, siger hun til DR Nyheder.