Farlig ukrudtsbrænder gemmer sig under andet navn

Lørdag oplyser Sikkerhedsstyrelsen, at samme brænder har skjult sig på hylderne i byggemarkedet Jem & Fix under et andet navn.

- Forbrugere, som har købt en ukrudtsbrænder med vogn af mærket Garden i Jem og Fix i maj og juni, skal straks stoppe brugen og levere den tilbage til butikken, skriver styrelsen i en pressemeddelelse.

- Ukrudtsbrænderen er farlig. Har man købt den, skal den straks leveres tilbage til butikken, og man skal under ingen omstændigheder bruge den, siger chefkonsulent i Sikkerhedsstyrelsen Arne Hosbond.

Opmærksomheden skyldes en hændelse, da en kvinde i sidste uge ville fjerne ukrudt i haven med sin nye ukrudtsbrænder.

Mens kvinden fjernede ukrudt, blev hun pludselig opmærksom på 20 centimeter høje flammer, der stod op fra gasflaskens top.

Hun hentede et tæppe og forsøgte at slukke ilden ved at lægge det over flasken. Det resulterede i, at der gik ild i tæppet. Derefter ringede kvinden 112.

Kvinden blev ført i sikkerhed. Et par minutter efter brandvæsnets ankomst eksploderede gasflasken. Den fløj ti meter på tværs af haven.

Sikkerhedsstyrelsen advarer andre købere af produktet mod at bruge det.

Brændere af mærket Ignite Nordic blev solgt i Bauhaus.

For Garden-brænderne drejer det sig udelukkende om produkter solgt i maj og juni. Brænderne har varenummer 52753 og EAN-nummer 5706245527535. Slangen er mærket med DG-4021.

Ifølge Sikkerhedsstyrelsen er brænderen særligt farlig, fordi der siver gas ud af den, selv om forbrugeren har samlet den, som det står i brugsanvisningen.