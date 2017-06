Far i Danmark holdt datter frihedsberøvet i Pakistan

En dansk-pakistansk far er af Østre Landsret torsdag blevet frifundet for at have forsøgt at tvinge sin dengang 17-årige datter til at gifte sig.

Derimod er han fundet skyldig i at have holdt hende indespærret i et hus i Pakistan. Straffen for den grove frihedsberøvelse er blevet fastsat til fængsel i et år og seks måneder.