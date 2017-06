Far får 14 års fængsel for at dræbe otteårig datter

Hendes eksmand og far til parrets otteårige pige, som kvinden for nylig var blevet skilt fra, ringede 4. august 2016 og fortalte, at han havde kvalt deres datter.

For knap et år siden modtog en mor et hjerteskærende opkald.

Mandag blev Johnny Jonassen idømt 14 års fængsel. Dommen faldt ved Retten i Odense.

Efter forældrenes skilsmisse boede datteren ikke fast hos sin far, men på et tidspunkt blev det besluttet, at de skulle se mere til hinanden.

Det gjorde de blandt andet 3. august, hvor den 51-årige mand modtog en besked fra Odense Kommune, der ville have et møde, fordi pigens mor befandt sig på et krisecenter.

- Jeg tænkte, nu ramler det hele. Jeg var rystet over brevet. Jeg kunne ikke mere, lød det fra manden i retssalen ifølge TV2 Fyn.

Mens datteren lå og sov på første sal, drak faren sig fuld i sit parcelhus tæt ved Odense. Han ville tage sit eget og datterens liv.

Kort før midnat kvalte han pigen ved at klistre hendes mund til med gaffatape og sørge for, at hun ikke kunne trække vejret. Så bar han hende ud på badeværelset og lagde hende i et badekar.

- Jeg tænkte, at jeg ville tage hende med. Vi skulle rejse væk fra Jorden sammen. Der var ikke noget at leve for længere.

- Men nu kan jeg jo godt se, at det er fuldstændig galimatias, sagde manden ifølge TV2 Fyn, da anklager Klaus Holten Kristensen spurgte, hvorfor han gjorde, som han gjorde.

Mens flere af de pårørende, der var til stede i retten, græd og var påvirkede af situationen, virkede manden fattet, da han fortalte om episoden.

I gennem det seneste halve år har han været under opsyn i forbindelse med en mentalundersøgelse. Men han er ikke sindssyg, lød konklusionen.

Manden har været varetægtsfængslet siden 4. august. Da han erkendte at have dræbt datteren, blev retssagen afviklet som en tilståelsessag.

Normalt udløser drab fængselsstraffe op til 12 år. Retten har altså vurderet, at denne forbrydelse var særlig hård.

Forsvarer Nis Stemann Knudsen har krævet betænkningstid i forhold til at anke dommen.