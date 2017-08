Far er sigtet for overgreb på sin datter gennem 10 år

En 60-årig mand er tirsdag ved Retten i Hillerød blevet sigtet for at have forgrebet sig på sin datter gennem en længere periode.

Ifølge anklageren er manden både sigtet for misbrug af sin datter i forhold til samleje, andet seksuelt forhold end samleje og blufærdighedskrænkelse.

Overgrebene skulle ifølge datteren selv have fundet sted fra hun var otte år gammel, til hun blev 18, fortæller Schnack. Hun oplyser endvidere, at datteren nu er 20 år.

Krænkelserne er angiveligt sket på deres fælles bopæl i Hillerød, hvor faren og datteren bor sammen med øvrige medlemmer af deres familie.

Da grundlovsforhøret blev afholdt bag lukkede døre, er anklageren sparsom med oplysninger. Hun vil derfor ikke komme nærmere ind på familieforholdene i sagen.

Den 60-årige far er blevet varetægtsfængslet i en uge, fortæller anklager Schnack.

- Man mener, at der er en begrundet mistanke om, at det er rigtigt. Man ønsker ikke, at han skal have lejlighed til at påvirke efterforskningen, siger hun.

Senioranklageren vil ikke komme nærmere ind på, hvem der anmeldte manden.

Men hun fortæller, at det var datterens forklaring, der blev brugt til at begrunde mistanken om overgrebene og få manden fængslet.