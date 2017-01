I Retten på Frederiksberg vil anklagemyndigheden onsdag have dømt en 21-årig mand for drabsforsøg og for at udsætte andres liv for fare ved et skyderi i Valby i december 2015. En 31-årig blev ramt i ryggen og i låret og var i livsfare. Arkivfoto.

Familiestrid førte til skud i Valby

Anklagemyndigheden vil have en 21-årig dømt for drabsforsøg og for at udsætte liv for fare ved skyderi i 2015.

Onsdag skal Retten på Frederiksberg i et nævningeting behandle straffesagen mod en 21-årig mand, som anklagemyndigheden har tiltalt for drabsforsøg og for at udsætte andres liv for fare med sit skyderi.

Politiet har tidligere betegnet skyderiet som æresrelateret, og anklager Anders Larsson fra anklagemyndigheden ved Københavns Politi oplyser, at det 31-årige offer skulle giftes med den 21-åriges kusine.

- Men disse forhold må mændene forklare om i retten, siger Anders Larsson.

Det var 10. december 2015 ved 21-tiden, at der blev affyret fem-seks skud på hjørnet af Blankavej og Beatevej i Valby.

Skuddene blev affyret fra en revolver af mærket Smith & Wesson model Military Police kaliber 38.

To projektiler ramte den 31-årige mand i højre lår og i maven, så han var i livsfare. Han måtte en tur på operationsbordet, og dagen efter operationen var lægernes melding, at hans tilstand havde stabiliseret sig.

To mænd, der stod nær ved den 31-årige, risikerede ifølge anklageskriftet at blive ramt. Derfor er den 21-årige tiltalt for at have udsat deres liv for fare.

Politiet fik anmeldelsen af skyderiet kl. 21.07 fra en person, der hørte skud og ringede til 112.

Det lykkedes hurtigt politiet at få sat navn på nogle mistænkte, og to dage efter skyderiet meldte en 16-årig dreng sig til politiet på Station Bellahøj sammen med en advokat.

Anklagemyndigheden har imidlertid opgivet at rejse tiltale mod ham på grund af bevisets stilling, oplyser Anders Larsson.

Efter at han havde været efterlyst, fik politiet anholdt og varetægtsfængslet den 21-årige, som anklagemyndigheden nu vil have dømt for skyderiet.

Anklager Anders Larsson vil i retten føre bevis for, at han skød for at dræbe, og at der ikke var tale om nødværge, oplyser han til Ritzau.

Retten har afsat fem dage til at behandle sagen. Der ventes dom senere på måneden.