Familier til trafikdræbte kvinder taber erstatningssag

Familierne til to unge kvinder, der blev dræbt ved en voldsom ulykke på motorvejen ved Horsens, har tabt en erstatningssag mod vognmandens forsikringsselskab.

Men retten har afvist kravet.

- Vi har tabt sagen. Forsikringsselskabet blev frifundet for at betale tortgodtgørelse, fortæller advokat Martin Laursen, der repræsenterer de ni familiemedlemmer.

Chaufføren, der førte lastbilen, blev dømt for uagtsomt manddrab, først i byretten og senere i landsretten.

Landsretten takserede straffen til 30 dages betinget fængsel, 40 timers samfundstjeneste og en betinget frakendelse af kørekortet.

Familien lagde efterfølgende sag an mod vognmandens forsikringsselskab for at få det, der kaldes en tortgodtgørelse.

Det er et økonomisk plaster på såret for den smerte, som den tragiske ulykke har forvoldt.

- Selve afgørelsen er måske ikke helt overraskende. Vi var klar over, at vi skulle ind og skubbe til retspraksis, hvis vi skulle have medhold.

- Men rettens begrundelse, for hvordan de er nået frem til resultatet, er lidt overraskende, siger Martin Laursen.

Retten har ifølge Martin Laursen ikke fundet, at chaufføren har handlet groft uagtsomt - sådan som det kræves, hvis der skal udbetales tortgodtgørelse.

Selv om advokaten er uenig i afgørelsen, vil dommen ikke blive anket.

- Familierne vil ikke gå videre med sagen. De ønsker ikke at bruge hverken mere tid eller kræfter på det. Det var en hård omgang at komme igennem sagens prøvelse i byretten. Det vil de ikke udsætte sig selv for igen, siger han.

Dommen gør det ifølge advokaten ikke lettere for andre familier og pårørende til trafikdræbte at få erstatning:

- Vi må sige, at det er rigtig svært at få tortgodtgørelse til efterladte, som har oplevet, at deres børn er blevet trafikdræbt. Det var svært i forvejen, og det er det så stadig, siger Martin Laursen.

Påkørslen af de to kvinder på henholdsvis 19 og 21 år skete i december 2014.

I alt blev tre personer dræbt, og yderligere tre personer blev alvorligt kvæstet.