Familier til nydanske unge tjekker mobiler og tasker

Eksempelvis har mere end hver sjette nydansker mellem 18 og 29 år har været udsat for, at familiemedlemmer har tjekket deres mobil, mail, computer eller taske for at kontrollere dem. Det gælder kun hver tiende danske unge.

- Tallene tegner et bekymrende billede for nydanske unge. Det er helt uacceptabelt, når familier udøver social kontrol, frarøver børnene deres frihed og ligefrem påtvinger søskende at kontrollere hinanden, udtaler udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V) i en pressemeddelelse.

Tallene viser også, at mere end hver sjette nydansker har været udsat for, at familiemedlemmer har overvåget dem ved at ringe til dem eller følge efter dem.