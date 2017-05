Familier kræver godtgørelse for trafikdræbte piger

Tre personer, heraf to unge kvinder på 19 og 21 år, omkom, og tre personer blev alvorligt kvæstet.

Det vakte opsigt, da en lastbilchauffør for to et halvt år siden bragede ind i en kø af biler på motorvej E45 ved Horsens.

Chaufføren blev efterfølgende dømt for uagtsomt manddrab, først i byretten og senere i landsretten.

30 dages betinget fængsel, 40 timers samfundstjeneste og en betinget frakendelse af kørekortet, lød dommen fra Vestre Landsret.

Selv om der er sat punktum for straffesagen, spøger sagen stadig i hovederne hos de to afdøde kvinders familier.

De har lagt sag an mod vognmandens forsikringsselskab for at få det, der kaldes en tortgodtgørelse.

Det er et økonomisk plaster på såret for den smerte, som den tragiske ulykke har forvoldt.

Ni familiemedlemmer kræver tilsammen cirka en million kroner i tortgodtgørelse og erstatning, og nu skal en dommer fra Retten i Horsens vurdere, om det er berettiget.

Det er normalt vanskeligt at få erstatning i den slags sager. Dels fordi der er tale om en trafikulykke, der ikke blev begået med forsæt.

Dels var familierne ikke selv til stede, da ulykken fandt sted.

Det forudsætter nemlig, at man skal have været udsat for en "særlig følelsesmæssig belastning".

Det tolkes normalt sådan, at man skal have overværet situationen på nært hold.

Advokat Martin Laursen, der repræsenterer de to afdøde kvinders familier, mener, der er tale om en principiel sag:

- Vi vil prøve at skubbe lidt til retspraksis og sige, at den følelsesmæssige belastning har været ekstraordinær stor ud fra det samlede forløb, forældrene har været igennem, selv om de ikke var til stede ved ulykken, siger han.

Vognmandens forsikringsselskab har afvist kravet med den begrundelse, at betingelserne for erstatning ikke er opfyldt.

Så hvis familierne får medhold, kan afgørelsen vise sig at få betydning for andre lignende sager.

- Der er meget stramme betingelser for at få tortgodtgørelse. Hvis vi får medhold, så kan der blive åbnet lidt mere op, så man i flere tilfælde kan kræve den her godtgørelse, siger Martin Laursen.

Retten har afsat en dag til sagen, og her skal blandt andre forældrene vidne og fortælle om den decemberdag i 2014, da de fik den forfærdelige besked om ulykken.

Retten ventes først senere at træffe afgørelse i sagen.