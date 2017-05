Familiemedlemmer tiltalt for at slå og hælde stearin over børn

Ifølge anklageskriftet er to af børnene - to piger - i en periode fra juli 2015 til januar 2017 næsten dagligt blevet slået på kroppen og under fodsålerne, ligesom den ene pige er blevet overhældt med flydende stearin på hænder og balder.

En syvårig dreng blev ifølge tiltalen slået næsten dagligt fra oktober 2016 til januar 2017.

En far, onkel og tante til de tre børn er tiltalt i sagen. Anklageren kræver frihedsstraf og udvisning af Danmark, men alle tre nægter sig skyldige.

Af deres forklaring i retten fremgår det, at onklen og tanten flygtede med de to piger fra borgerkrigen i Syrien og efter en måneds rejse kom til Danmark i sommeren 2015.

I Syrien havde især den største pige et tæt forhold til sin tante og onkel, efter at hendes egne forældre blev skilt.

Da onklen og tante fik mulighed for at slippe ud af det borgerkrigshærgede land, blev det besluttet, at de to piger, der er kusiner, skulle rejse med. Det forklarer onklen i retten gennem en arabisk tolk.

Efter nogle måneders ophold på et dansk asylcenter flyttede de ind i en lejlighed på Amager, hvor pigerne kom i skole.

Senere kom faderen til den ene pige sammen med blandt andre lillebroren og boede sammen med familien i lejligheden.

I januar 2017 gik en af børnenes skolelærere til politiet efter en samtale med den niårige pige, der fortalte om vold i hjemmet.

Ifølge onklens forklaring i retten er det dog fri fantasi fra pigen.

Mishandlingen fandt ifølge anklageskriftet sted over en periode fra juli 2015 til januar 2017.

Onklen er tiltalt for i den periode at have mishandlet børnene ved næsten dagligt at have slået dem på kroppen med hænderne og med forskellige redskaber som en lineal og et bælte.

Blandt andet skulle han have slået dem under fodsålerne og i håndfladerne med pinde.

Tanten skulle i samme periode have slået to af børnene næsten dagligt. I mindst ti tilfælde skulle hun have bundet dem på hænder og fødder og slået dem med pinde under fodsålerne, mens hun i mindst et tilfælde efterlod dem bundet på værelset.

Flere gange skulle tanten og onklen ifølge anklageskriftet have været fælles om at hælde flydende stearin ud over den niårige piges hænder og balder.

Faderen til to af børnene er tiltalt for i en periode fra oktober 2016 til januar 2017 at have mishandlet sine to børn ved at slå dem næsten dagligt med hænderne og med pinde på kroppen og under fodsålerne.

Der er sat fem retsdage af til sagen.