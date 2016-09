Ved skilsmisser skal der for fremtiden være færre instanser, som skal behandle sagerne, mener S og V.

Familieadvokater håber på magt til domstole i skilsmisser

Et nyt udspil fra regeringen lægger op til, at skilsmisser skal behandles af færre instanser.

Så langt er Socialdemokraterne og Venstre tilsyneladende enige, efter at social- og indenrigsminister Karen Ellemann (V) onsdag har fremlagt et nyt skilsmisseudspil.

Fremover skal forældre ikke turnere rundt mellem Statsforvaltningen og retten, når der eksempelvis skal kæmpes om forældremyndigheden over børnene.

Ministeren lægger i forbindelse med udspillet op til, at man fremover skal have "et en-strenget-system", og den opfattelse er man enig i hos Foreningen Danske Familieadvokater.

Dog håber man, at enheden samles under domstolene, og ikke - som meget tyder på i regeringens udspil - under Statsforvaltningen.

- Vi er enig i en enstrenget struktur, men vi håber, at arbejdsgruppen vil nå frem til, at der er nogle retssikkerhedsmæssige ting, der gør, at det skal lægge ved domstolene, siger formand Anne Broksø.

Af udspillet fremgår det, at der lægges op til at flytte arbejdsopgaver fra domstolene til Statsforvaltningen, men hos Familieadvokaterne vil man nu afvente arbejdsgruppens arbejde, inden man udtaler sig yderligere.

- Så længe der bliver nedsat en arbejdsgruppe, må vi håbe, at den lytter til alle, både domstole og advokater og alle andre parter, der har en praktisk erfaring med det her, lyder det.

Derimod er det en positiv overraskelse for Familieadvokaterne, at der i udspillet lægges op til justeringer i formueretlige spørgsmål.

- Det er virkelig et sted, hvor vi har behov for at få sat ind, siger formanden.

Ud over strukturændringer og formuespørgsmål indeholder udspillet en række andre konkrete tiltag.

Blandt andet vil regeringen komme konflikter i forkøbet ved at begrænse antallet af bidrag, som skilsmisseforældre kan gøre krav på.

Blandt andet skal man ikke kunne få børnebidrag, hvis man har aftalt en deleordning om samvær, hvor barnet er lige meget hos hver forælder.

I udspillet lægges der også op til at tage flere særlige hensyn til biologiske fædre.