To kvinder døde sidste år i en park, da de blev ramt af en stjålet bil, som havde en politibil efter sig. De pårørende til en af kvinderne vil have sagen afgjort ved domstolene.

Familie til trafikoffer i park vil have sagen i retten

Det bør være domstolene, der skal afgøre, om to betjente handlede korrekt eller ej, da de jagtede en biltyv, som kørte galt og dræbte to ældre veninder i Valbyparken sidste år.

- I så alvorlig en sag, hvor to personer dør, bør det være domstolene, der vurderer, om der blev handlet korrekt eller ej, siger Simon Hauch.

I sidste uge afgjorde Statsadvokaten, at de to betjente ikke gjorde noget forkert, da de 22. juli satte efter en Skoda, der var stjålet af to drenge på 13 og 15 år.

Med politiet efter sig kørte Skodaen ind i Valbyparken, hvor de to kvinder blev ramt.

De pårørende og deres advokat mener, at Statsadvokatens afgørelse er forkert. Derfor klager de til Rigsadvokaten.

- Grundlæggende synes vi, at det er uansvarligt af politiet at køre ind i en park på en varm sommerdag. Det kunne ikke andet end gå galt, hvilket det jo også gjorde. Flere vidner fortæller, at de måtte springe for livet, siger advokaten.

Statsadvokatens afgørelse blev truffet på baggrund af Den Uafhængige Politianklagemyndigheds (DUP) efterforskning af sagen.

Men ifølge bistandsadvokaten Simon Hauch stemmer Statsadvokatens konklusion ikke overens med DUP's efterforskning. Ifølge ham lægger DUP op til, at betjentene handlede uansvarligt.

- Det er ikke fordi, vi er ude efter politiet som sådan. Men de pårørende synes, det er forkert, at sagen slutter her - især når DUP er mere kritiske, end Statsadvokaten er, lyder det.

Københavns Politi har desuden valgt at droppe sagen mod den 15-årige dreng, der sad i bilen sammen med den 13-årige fører, som er under den kriminelle lavalder.

Også det har Simon Hauch og de pårørende klaget over. De mener blandt andet, at politiets afgørelse bygger på fejl i efterforskningen.

- Blandt andet skriver politiet, at den 15-årige sad på bagsædet. Men han sad på forsædet på passagersiden, viser optagelser, siger Simon Hauch.

Det er Statsadvokaten, der skal tage stilling til, om sagen mod den 15-årige skal genoptages.