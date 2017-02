Familie til trafikoffer i park får ikke ønsket retssag

Rigsadvokaten har erklæret sig enig i Statsadvokatens beslutning om at standse efterforskningen mod de to betjente, der satte efter den stjålne bil ind i Valbyparken. Det skriver ekstrabladet.dk fredag.

Familien til en kvindelig fodgænger, der blev kørt ihjel i Valbyparken af en 13-årig biltyv under en biljagt med politiet i hælene, får ikke medhold i en klage over, at politifolkene handlede uforsvarligt.

To ældre kvinder, der spadserede på en sti i parken, blev dræbt, da de blev påkørt af den stjålne Skoda. Det skete 22. juli sidste år.

De pårørende til en af de trafikdræbte kvinder og deres bistandsadvokat, Simon Hauch, har ønsket at lade det være op til domstolene at afgøre, om de to betjente handlede korrekt eller ej, da de jagtede biltyven, som kørte galt.

I januar afgjorde Statsadvokaten, at de to betjente ikke gjorde noget forkert, da de satte efter Skodaen, der var stjålet af to drenge på 13 og 15 år.

De pårørende og deres advokat mener, at Statsadvokatens afgørelse er forkert, og at betjentene handlede uansvarligt. Derfor har de klaget til Rigsadvokaten.

Men Rigsadvokaten har nu ifølge Ekstra Bladet erklæret sig enig i Statsadvokatens vurdering.

Rigsadvokaten mener ifølge bladet ikke, at der er nogen rimelig formodning om, at de to politifolk skulle have begået noget strafbart ved at jagte den stjålne Skoda ind i Valbyparken.

- Jeg er enig med Dem i, at der for en isoleret betragtning er tale om en efter forholdene høj hastighed. Det må dog samtidig tages i betragtning, at patruljevognen holdt en god afstand til bilen, ligesom det kan udelukkes, at patruljevognen har påkørt det eftersatte køretøj, skriver Rigsadvokaten til Simon Hauch i et brev, som Ekstra Bladet har læst.

- Jeg finder heller ikke, at der foreligger oplysninger om, at patruljevognen skulle have "presset" føreren af det brugsstjålne køretøj, selv om det naturligvis kan være sådan, at han har følt sig presset, står der i brevet.

Med Rigsadvokatens afgørelse er sagen slut. Men Rigsadvokaten henviser de pårørende til at anlægge en civil retssag mod Københavns Politi, hvis de ønsker erstatning, skriver bladet.

Den 13-årige fører af bilen er under den kriminelle lavalder og kan ikke retsforfølges. Hans sag er blevet overdraget til de sociale myndigheder.

Københavns Politi har valgt at droppe sagen mod den 15-årige dreng, der sad i bilen sammen med ham.