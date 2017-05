Familie til dansk klatrer: Rasmus er okay og på vej ned

Den danske klatrer Rasmus Kragh, der har forsøgt at nå toppen af Mount Everest, er okay og tager onsdag turen mod Base Camp, melder familien.

- Godt nyt fra Everest. Rasmus har ringet og er ok. Han kom selv ned til ABC i går aftes og har her til morgen startet turen mod Base Camp, lyder det på Facebook.

Rasmus Kragh forsøgte mandag at nå toppen af Mount Everest uden brug af kunstig ilt som den første dansker nogensinde. Han måtte dog opgive sit forsøg 250 meter fra toppen på grund af en storm.

Tirsdag meddelte hans kæreste og mor, at de frygtede for hans tilstand, da han talte utydeligt, var dehydreret, havde svært ved at mærke sine hænder og fødder og virkede udmattet.

Det lykkedes dog Rasmus Kragh at komme ned til lejren ABC, hvor han har kunnet få væske, ilt, mad og hjælp.

Turen fra ABC ned til Base Camp er ikke helt ufarlig. Der er flere strækninger med gletsjere, spalter og glatte partier.

Ruten strækker sig over flere kilometer. Det er dog muligt her at få støtte fra både lokale sherpaer og fra yakokser, der kan slæbe udstyret.

Familien til Rasmus Krag skriver, at de vil opdatere på Facebook, når der er nyt om den danske bjergbestigers ekspedition.