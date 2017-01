Falleret rigmand tilstår svindel for millioner

Retten i Aalborg ventes blot at skulle bruge to-tre timer på at behandle en tilståelsessag mod tobaksarvingen Niels Færch.

Den konkursramte ejendomsinvestor og tobaksarving Niels Færch vil i en kommende retssag erkende sig skyldig i at have snydt det offentlige for millioner.

Det fremgår af en såkaldt retsmødebegæring fra Nordjyllands Politi, der har været flere år undervejs. En retsmødebegæring er et alternativ til et anklageskrift og bruges i sager, hvor mistænkte ventes at tilstå.