Fagforening kræver klar opgave til soldater i gaderne

Det siger Flemming Vinther, der er formand Hærens Konstabel- og Korporalforening, HKKF, efter samtaler med kolleger i blandt andet Belgien.

- Erfaringerne er, at man skal passe på ressourcerne. Samt at midlertidige ordninger ofte bliver langvarige. Og sørg så for at give soldaterne et klart mandat, siger formand Flemming Vinther.

De 160 soldater, der skal aflaste politiet, kommer fra livgarden ved Høvelte Kaserne, Jydske Dragonregiment i Holstebro, Hærens Kamp- og Ildstættecenter i Oksbøl og Trænregimentet i Aalborg.

Før de skal aflaste politiet, vil de gennemgå en kort uddannelse. Uddannelsen vil foregå i Høvelte og Jægerspris. Det oplyser Forsvaret til Ritzau.

Det betyder, at de soldater i mellemtiden vil gå glip af andre opgaver i Forsvaret, siger Flemming Vinther.

- En aflastning af politiet er jo en belastning af Forsvaret, siger han.

Ifølge Flemming Vinther er der tre mulige konsekvenser af de nye opgaver.

- Du kan enten skære andre opgaver væk. Du kan tilføre flere folk. Eller du slider personalet hurtigere ned.

Særligt det sidste vil HKKF vil opmærksomme på at undgå.

Samtidig gør han opmærksom på, at der ventes et forsvarsforlig til efteråret. Det mener han bør afspejle konsekvenserne af, at de pågældende soldater ikke kan foretage de øvelser eller opgaver, de ellers var tiltænkt.

- Skal vi fast have et par hundrede mand rendende rundt i København og lege vagt, kan de ikke være i Baltikum eller Mali, siger Flemming Vinther.