Forringelser i SU'en kan blive en del af den kommende 2025-plan. FTF, hovedorganisationen for 70 faglige organisationer, advarer mod at tage fra de studerende.

Fagforening advarer mod forringelser i SU'en

Blandt andet har partierne i blå blok meldt sig klar til at se nærmere på besparelser på SU'en, forud for at statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) tirsdag formiddag fremlægger regeringens udspil til en 2025-plan.

Nogle af de idéer, der udveksles bag Christiansborgs murer, er blandt andet at sløjfe SU'en på det sjette studieår eller gøre den lånebaseret på kandidatuddannelser, så man skal betale tilbage til staten.

Men nu advarer FTF, som er hovedorganisationen for 70 faglige organisationer, mod at forringe støtten til de studerende.

Organisationen har forsøgt at rydde op i den verserende SU-debat, skriver organisationen i en pressemeddelelse.

Ved at gennemgå den nyeste forskning mener FTF entydigt at kunne påvise, at en lavere SU vil betyde, at færre unge fra hjem, hvor forældrene ikke har en uddannelse, vil tage en videregående uddannelse.

Det vil ifølge FTF koste samfundet tre milliarder kroner om året.

Den seneste reform af den danske SU fandt sted i 2013. Her fjernede man det sjette år med SU for studerende, der er startet på studiet mere end to år efter gymnasiet.

Grundbeløbet til hjemmeboende blev samtidig sænket og reguleringen ændret, så SU'en frem mod 2021 ikke vil stige i samme takt som tidligere.

Både Socialdemokraterne og De Radikale afviser at forringe SU'en. Hvad Venstre vil spille på banen afsløres, når regeringen senere tirsdag præsenterer sin 2025-plan.